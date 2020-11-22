Geçen yıl İran'dan 5.7 milyon doların üzerinde otomobil ihraç edildi

Geçen yıl 9 ülkeye 1.573 ton ağırlığında yaklaşık 1.300 aracın ihraç edildiğine değinen Latifi, bu ülkelerin Türkiye, Hong Kong, Tayvan, Suriye, BAE, İspanya, Çin ve Irak olduğunu belirtti.

İran malı arabaları için Irak'ın 3 milyon 122 bin dolarla başı çektiğini dile getiren Latifi, Irak'ın ardından Azerbaycan 1 milyon 159 bin 400 dolarla ikinci ve Suriye 981 bin 825 dolarla üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Latifi, '116 bin 862 dolar ile Hong Kong, 96 bin 362 dolar ile İspanya, 79 bin 521 dolar ile Tayvan, 36 bin 600 dolar ile Çin, yedi bin dolar ile Türkiye ve 4 bin 662 dolar ile BAE İrandan araç satın alanlardanlar'ifadesini kullandı.

Dış ticaret istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl 169 milyon 302 bin ton, 85 milyar 107 milyon dolarlık ihracat ve ithalatımız vardı, bunun 41 milyar 370 milyon dolarından fazlası İran'ın ihracatının payı, 43 milyar 737 milyon doları ise ithalattı.

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