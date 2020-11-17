Son 7 ayda Afrika ile dış ticaret hacmi 180 milyon dolar oldu

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, İran’ın son 7 ayda Afrika kıtasından 27 ülke ile ticari ilişkileri olduğunu belirterek, ticari mübadelelerin ağırlığının 959 bin 848 ton olduğunu söyledi.

Bu ticaretin zalimce ambargolar ve koronalı dönemde olduğunu ifade eden Latifi, İran’ın bu dönem içinde Afrika ülkelerine 951 bin 549 ton ürün ihracatı gerçekleştiğini ve bunun döviz girdisinin 160 milyon 113 bin 452 dolar olduğunu belirtti.

Latifi bu dönem zarfında Afrika ülkelerinden 8299 ton ürün ithal edildiğini ve bunun karşılığında 20 milyon 318 bin 709 dolar döviz çıktısı olduğunu söyledi.

Yedi aylık dönemde İran’ın ihracat miktarı 85 milyon ton oldu ve bu dönem zarfında İran dış ticaret hacmi de 38 milyar 278 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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