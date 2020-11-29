İranlı ve Avrupalı ​​şirketler arasında fikir alışverişi mümkün oldu

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran-Avrupa Büyük Ticaret Konferansı bu yılın 14-16 Aralık tarihleri ​​arasında çevrim içi olarak düzenlenecek. İranlı ve Avrupalı ​​şirketler, ikili ticaret toplantılarına katılarak fikir ve uzmanlık alışverişinde bulunma, potansiyel iş ortaklarını belirleme ve onlarla iletişim kurma fırsatından yararlanabilir.

Bu konferans ve yüz yüze görüşmeler, yakın zamanda İran Ticaret Geliştirme Örgütü tarafından Avrupa Uluslararası Ticaret ve Finans Merkezi uzmanlarının yardımıyla geliştirilen İran Ulusal İhracat Stratejisi ile uyumlu olarak, İranlı şirketlerin Avrupa pazarına girmesine ve Avrupalı ​​şirketlerle ekonomik ve ticari etkileşimlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Üç günlük ana etkinlik, İran ve Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili konularda özel toplantıların yanı sıra tarım, petrokimya, meyve ve sebze, ICT hizmetleri, oto parçaları, şifalı bitkiler ve turizm alanlarında ulusal ihracat stratejisi üzerine özel toplantı ve panelleri içerecektir.

İranlı şirketlerin kapasitesini artırmak, küresel ticaret süreçleriyle ilgili yönetim becerilerini belirlemek ve geliştirmek için eğitim kursları düzenlemek, Avrupa ülkelerinden şirketlerle iş ilişkileri kurmak, etkinlikte bulunan şirketleri arayarak ikili toplantılar düzenlemek ve toplantılar yapmayı teklif etmek, bu uluslararası konferansa katılmanın faydaları arasında sayılacak hususlardan bazılarıdır.

İranlı ve Avrupalı ​​şirketlerin etkinliğe tescili için son tarih 6 Aralık olarak açıklandı. Bu etkinlikle ilgilenen İranlı ve yabancı şirketlerin buraya tescili ve varlığı onlar için hiçbir maliyeti olmayıp İranlı şirketlerin Avrupalı ​​şirketlerle iş görüşmeleri yapmasına ve İran'ın Avrupa'ya petrol dışı ihracatını artırmak için ticaret, bilimsel ve teknolojik işbirliği için gerekli platformu sağlamasına olanak sağlayacak.

Şirketler, iş ortakları ile bu toplantıları koordine etmek ve düzenlemek için bu toplantının özel web sitesinde 20 günden fazla (1-21 Aralık arası) yüz yüze toplantı yapma fırsatına sahiptir.

Bu üç günlük konferans, İran Ticaret Geliştirme Örgütü, Avrupa Birliği Uluslararası Ticaret Merkezi ve İtalyan Ambrosity Enstitüsü'nün iş birliği ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Uluslararası Bilim ve Teknoloji Etkileşim Merkezi'nin desteğiyle düzenlenecek. Teknoloji. İlgilenenler kaydolmak için https://www.europeiranbusinessforum.com/ adresini ziyaret edebilir.

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