İran-İsviçre Mali kanalına olan hassasiyetler azalmıştır

Nizam Mafi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İsviçre firmalarının ambargo ve azmi baskı döneminde İran’ı terk etmeyen ve faaliyetlerine devam eden nadir Avrupa firmalarından olduklarını ve bu firmaların ürünlerinin piyasada olduğunu söyledi.

İsviçre firmalarının bu dönemde faaliyetlerinin bir çok kısıtlamayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Nizam Mafi, bunlardan birinin Ana Firmaya kar ödenmesi olduğunu söyledi.

İsviçreli firmaların ithalat konusunda da zorluklar yaşadıklarını ifade eden Nizm Mafi, İsvivçre firmalarının 200 yıldan beri İran’da faaliyette bulunduklarını ve hiçbir şartta İran’ı terk etmediklerini söyledi.

İran-İsviçre Mali Kanalının INSTEX gibi yeni olmadığını ifade eden Nizam Mafi, ABD yeni yönetiminin faaliyete başlaması ile bu kanala hassasiyetlerin azaldığını ve bankaların bu kanal vasıtası ile faaliyetlerini daha kolay yapmalarını temenni etti.

İlaç ve tahılın İsviçre’den yapılan ithalatın önemli kısmını oluşturduğunu ifade eden Nizm Mafi, iki ülke ticari ilişkilerin mali kaynakların nakli konusundaki sıkıntıdan sınırlı devam ettiğini söyledi.

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2012