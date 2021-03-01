Uluslararası Ticaret Merkezi Müdürü: İran, dünyanın büyük ekonomilerinden biridir

Hamilton, İran-Avrupa Ekonomik Toplantısında yaptığı açıklamada İran’ın tarih boyuca ticaret ve teşebbüs sahibi olduğunu belirterek, ‘’ İran, Tarım, Sanayi, Hizmet, okumuş, genç nüfusa ve el değmemiş bir ekonomiye sahiptir.’’ dedi.

İran’ın ekonomisinin gelişmesi için yeni ticari potansiyelleri tanıması gerektiğini ifade eden Hamilton, İran ekonomisinde yeni bir makro bakışa ihtiyaç olduğunu ve ülkenin ticari kapasitelerinin uluslararası düzeyde gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

İran-Avrupa Ekonomik Toplantısı üç bini aşkın katılımcı ile bugün faaliyete başladı.

Üç gün sürecek toplantı İran Ticareti Geliştirme Merkezi, AB ve Uluslararası Ticaret Merkezi’nin işbirliği ile yapılmaktadır.

Toplantıda İran üretim malları ve teknik hizmetlerinin Avrupa pazarına girmesine yönelik yeni stratejinin araştırılması, İran finans piyasaları ve Avrupalı bankalar arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve genişletilmesi, İran ile iş yapmak isteyen Avrupalı ​​şirketlere ABD yaptırımları bağlamında ve nükleer anlama çerçevesinde Avrupa yükümlülükleri çerçevesinde destek olmak, tıbbi bitkiler, otomobil parçaları ticaretinin nasıl geliştirileceğinin araştırılması, İran ile Avrupa arasında petrokimya ürünleri ve bilgi teknolojisi hizmetleri,İran'daki Avrupa yatırım beklentileri, İran'ın özel sektörünün gelişimi ve turizm ve tarım alanında iki taraf arasında işbirliği konuları gündeme gelecektir.

Rakamlara göre, İran'ın bu yılın ilk yarısında Avrupa ile dış ticaretinin sekiz milyar 807 milyon 879 bin 841 dolar değerinde 15 milyon 910 bin 816 ton ağırlığında olduğu bildirilmektedir.

İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Hırvatistan, Hollanda , Portekiz, Polonya, Ukrayna ve Rusya gibi toplam 44 Avrupa ülkesiyle ekonomik ilişkileri (ihracat ve ithalat) bulunmaktadır.

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2012