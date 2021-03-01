Silahlı Kuvvetler envanterine çeşitli askeri uçaklar, ağır nakliye ve helikopterler teslim edildi

General Hatemi bu törende yaptığı açıklamada, 'Düşman iki yaptırım stratejisiyle İran'ı yenmeye çalıştı ve teçhizatın satın alınmasına izin vermedi, ancak İran İslam Cumhuriyeti, yerel güce güvenmek, savunmayı optimize etmek ve modern koşullara sahip güvenlik ekipmanı ve kara, deniz, füze ve siber savaşın çeşitli alanlarında yerli silahlar üretmekten oluşan 3 strateji ile düşmanı yenmeyi başardı' dedi.

Yeniden hazırlanan uçakların F4, F14, F27, Mirage tipi 9 uçağın yanı sıra C130, 707 ve 747 nakliye uçağı türünden olduğunu dile getiren General Hatemi, 'Bu uçaklar hava savaş ile çeşitli savaş, taktik ve nakliye görevleri üstlenmektedirler. Bunların İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeleri ile Silahlı Kuvvetlerin hava muharebe filosu güçlenecek' diye belirtti.

General Hatemi, 'Hafif, yarı ağır ve ağır askeri teçhizatın yerel uzmanlar tarafından onarılması, Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerini yükseltmenin düşük maliyetli ve güvenli bir yoludur. Bu husus İran İslam Cumhuriyeti savunma doktrininde büyük önem verilen yöntemdir' diye ekledi.

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