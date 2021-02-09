İstihbarat Bakanı: İran seması Amerikan savaş uçakları için güvenli değildir

Bir televizyon kanalındaki programa katılan Alevi, burda yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a askeri olarak saldırmak için daha önce ciddi planları olduğunu ve ekonomik savaştaki yenilgisini bu şekilde telafi etmek istediğini kaydederek, 'Ancak Silahlı Kuvvetlerimizin gücü, onları operasyonlarından şüphe duymalarına neden oldu' diye belirtti.

'Onların savaş uçakları herhangi bir ülkedeki herhangi bir havaalanından uçarsa, o ülkenin havaalanı ve tesisleri yerle bir edilirdi, böylece hiçbir ülkeyi kullanamadılar' diyen Alevi, 'Amerikalılar, son teknoloji insansız hava araçlarının düşmesiyle İran gökyüzünün savaş uçakları için güvenli olmadığını anladılar' diye konuştu.

"Amerikalıların Hint Okyanusu'na giderek bizim isabet alanımızdan uzaklaşabileceklerini sandıklarını dile getiren Alevi, 'Devrim Muhafızları'nın füze biriminin tatbikatında 1800 km mesafedeki bir mobil hedef imha edildiğinde, bir hata yaparlarsa veya uçak gemilerinden bir füze ateşlenirse ya da bir savaş uçağı kalkarsa, uçak gemisinin hedef alınacağının farkına vardılar. Amerikalılar savunmasız olduklarını görünce bu hedeflerinden vazgeçtiler' değerlendirmesini yaptı.

Alevi, 'Amerikalılara İran karşıtı olmalarını tavsiye eden ülkeler, şimdi onlara, İran'la geçinmeyi tavsiye ediyorlar. Bu da Silahlı Kuvvetlerimizin gücünden kaynaklanmaktadır' diye ekledi.

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