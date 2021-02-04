General Hatemi: ABD ve Siyonist rejim nüfuzlarını arttırmak için terörizmi kullanıyorlar

Hint Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin Savunma Bakanları toplantısında konuşan General Hatemi, dünyada son 10 yılda olanlara bakıldığında dünyanın nedenli yeni bir düzene ve mevcut kutuplaşmalardan kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hatemi son 10 yılda olanların egemen güçlerin sundukları modellerin şiddet, radikalizm, terörizm, ölüm, sınır ihtilafları, savaş, yıkım ve istikrarsızlıktan başka sonucu olmadığını gösterdiğini söyledi.

Dünyanın son yıllarda iş bilmez, beceriksiz, isyankar ve nefret yayan hakimlerin özellikle büyük ve etkili ülkelerde işbaşına gelmesi ile nedenli tehlikeli hale geldiğinin herkes tarafından görüldüğünü ifade eden General Hatemi, Dünya Sağlık Örgütünden, uluslararası anlaşmalardan çıkmanın, BM’ye saldırmanın büyük güçlere ve onların sorumluluk kabul etmelerine güvenilmemesi gerektiğini gösteren örnekler olduğunu söyledi.

Şehit Süleymani, Fahrizde ve El Mühendis terörlerine değinen General Hatemi, ‘’ Devlet terörünü icat edenler, güvenilmez olmadıklarını göstermekle kalmayıp, terörizmle mücadele gibi insani ilkelere de hainlik yaptıklarını gösterdiler. ‘’ dedi.

İran’ın Hint Okyanusu, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazındaki eşsiz stratejik konumuna değinen Hatemi, İran’ın bu bölgeyi kendi ve bölgenin ilerlemesi vve güvenliğinde kullanmak istediğimi söyledi.

Bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin ve yönetilmesi gerektiğini ifade eden General Hatemi, Hürmüz Barış Planının da bu doğrultuda sunulduğunu söyledi.

İran’ın bölgenin askerileşmesini istemediğini ve bölgedeki silah yarışından kaygılı olduğunu ifade eden General Hatemi, bunun bölge dişi sömürgeci ülkelerin daha fazla silah satarak ekonomilerini canlandırmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Hint Okyanusu bölgesinde sağlanabilecek barışı tüm dünya için örnek olabileceğini ifade eden General Hatemi, bu istemin işbirliği, akılcılık, cesaret ile olabileceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012