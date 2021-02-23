Ruhani: İran'ın savunma ve askeri güç bileşenine yayılmacı görüşe sahip değildir

Ruhani, Kültür Devrimi Yüksek Konseyi toplantısında, yaptığı açıklamada, kutsal savunma sırasında silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında bilimsel ve sivil ve hatta özel merkezlerin önemli rolüne değinerek, bunu değerli bir deneyim olduğunu belirtti.

Ruhani, Kutsal Savunma sonrasında özellikle ambargolar döneminde savunma ve askeri sektörün ülkenin sivil sektörüne ve ekonomisine önemli hizmetleri olduğunu belirtti.

Ülkenin savunma ihtiyaçları temini ve askeri iktidarında silahlı kuvvetlerin bilimsel, savunma ve güvelik stratejisinin belirlenmesi gereğine vurgu yapan Ruhani, bu şekilde bilimsel ve teknolojik merkezlerin gücünden ülkenin savunma gücünün arttırılmasında yararlanılacağını söyledi.

İran’ın Savunma Doktrini diğer ülkelerden ayıran özelliğin İslami ilkelere ve insani ahlaka dayalı askeri ve savunma güç olduğunu belirterek, ‘’ Bazı ülkeler ve güçler dünyaya sulta ve yayılmacı hedeflerle askeri ve silah gücüne bakıyorlar ve bu doğrultuda bir biri ile silah ve üstülük yarışına giriyorlar fakat İran İman, dini inanç ve itikadi temellerde bu hedefleri göz önünde bulundurmamaktadır ve bulundurmayacaktır.’’ dedi.

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2012