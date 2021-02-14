İran-Rusya deniz tatbikatı, Silahlı Kuvvetler'in denizdeki gücünü gösteriyor

Şehit Namcu Fikir Üretme Festivali sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlatan Amiral Seyyari, İran-Rusya ortak deniz tatbikatının düzenlenmesine işaret ederek, 'Rusya'nın güçlü deniz kuvvetlerinin İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Donanmalarıyla tatbikat yapması, açık bir mesaj içeriyor' ifadesini kullandı.

İran Donanması'nın teçhizat, insan gücü, teknik ve taktik, rehberlik ve komuta ve kontrol, haberleşme ve yeni teçhizata erişim açısından dünya deniz kuvvetleri seviyesinde olduğuna dikkati çeken Amiral Seyyari, 'Bu ortak tatbikat, Kuzey Hint Okyanusu'nda güvenliğin sağlanması amacıyla yapılmaktadır' diye konuştu.

Devrimin başlangıcından bugüne kadar bölge dışı ülkelerden gelen çeşitli tehditlerden söz eden Amiral Seyyari, 'Ülkemiz İslam Devrimi'nin ilk günlerinden bu yana birçok tehditle karşı karşıya kalmış ve düşmanlar çeşitli planlar devreye koymaya çalışmış ancak hepsi başarısız olmuştur. Düşman planlarının başarısız olmasının sebebi, kutsal İran İslam Cumhuriyeti Devletinin gücü ve İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Amiral Seyyari, 'Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Ordusu, misyonları bakımından, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak, güç kazanmış ve bugünün tehditlerine kesinlikle cevap verecek güçtedir' diye ekledi.

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