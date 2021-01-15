Büyük Peygamber Tatbikatının ilk aşaması başladı

Tatbikat bu sene düzenlenen 15. Tatbikattır ve tatbikatın ilk aşamasında fırlatılan füzeler ve saldırı İHA’ların operasyonları düzenlendi.

Tatbikatta saldırı İHA’larının farazi düşmana saldırıları sonrası Zülfikar, Zelzal ve Dezful füzeleri de belirlenen hedeflere doğru fırlatıldı. Füzeler ayrılabilen başlıklar ve atmosfer dışında hareket kabiliyeti ayrıca füze kalkanını geçme yeteneğine sahiptirler.

Daha önce Büyük Peygamber 14 tatbikatı Devrim Muhafızlarının Deniz Kuvvtleri ve Hava-Uzay güçlerinin katılımıyla Temmuz ayında Fars Körfezi ve Umman Denizinde düzenlenmişti.

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2012