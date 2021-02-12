İran Devrim Muhafızlarının Tatbikatı başarılı şekilde tamamlandı

İran’ın Güneybatı bölgelerinde başlayan tatbikatı ilk aşaması dün savaş oyunu, sızmaların önlenmesi, topçu birliklerin ateşi, ve hedeflenen diğer operasyonlar düzenlendi.

Devrim Muhafızlarının yeni savunma doktrini olan saldırı operasyonlar, gece helikopter birliklerinin saldırısı, gece vakti sızmaların önlenmesi bu tatbikatın önemli özelliklerindendi.

Tatbikatta Devrim Muhafızlarının İHA, helikopter, füze, komando ve savaş birlikleri tatbikatta savaş senaryosu çerçevesinde belirtilen hedeflere saldırılar düzenlediler.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami tatbikat sonunda yaptığı açıklamada, ‘’ Burası direniş, şeref, mertlik toprağıdır ve Devrim Muhafızları bugün kutsal savaş ve Harem savunucuları şehitlerinin yollarını devam etmekteler ve İran’ın bağımsızlık, şeref, izzet, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için bir an bile tereddüt etmeyecektir. ‘’ dedi.

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