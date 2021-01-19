İran hava savumada faal önleyiciliğe ulaşmıştır

Celali, Tahran’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada ABD’nin İran karşısındaki stratejisinin savaş harici azami baskı olduğunu belirtti.

ABD’nin bu stratejisinde ekonomik savaş, güvenlik ve terörizm savaşı, altyapıya siber savaş, savaş ve askeri tatbikat, medya savaşı ve sosyal medya savaş yöntemlerini kullandığını ifade eden Celali, bu alanda düşmanın tüm gücünü kullandığını ve artık kullanacağı bir yöntem kalmadığını söyledi.

Düşmanın nihai hedefinin İran rejiminin yok edilmesi, kayıtsız şartsız teslim edilmesi ve 12 şartla teslim için müzakere olduğunu ifade eden General Celali, son zamanlarda artan askeri tehditlerin de bu plan çerçevesinde olduğunu söyledi.

İran’ın azami baskı yönteminde hava savunmada yüksek önleyici güç elde ettiğini ifade eden Celali, düşmanın İran ile çatışmadan kaçınmaya çalışmasının faal önleyici politikanın başarısı olduğunu söyledi.

İran’ın geçmişten olduğu gibi hedeflerine vurgu yaptığını ifade eden General Celali, İran’ın geri adım atmadığını söyledi.

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2012