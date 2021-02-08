Savunma Bakanı: İsrail'in İran'ı tehdit ederken sesi yüksek ama pratikte güçsüz

Kazvin İl İdare Konseyi sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan General Hatemi, 'İsrail, ağzı büyük ve geniş, çığlık atan ve tehdit eden bir hayvan gibidir, ancak küçük ve gücü çok azdır ve İran'a karşı tehditlerini yerine getirme gücüne sahip değildir' diye belirtti.

İran'ın savunma gücünün zirvede olduğunu ifade eden General Hatemi, 'Ülkede kısa süre içinde 10 büyük kara, hava, deniz ve savunma tatbikatı yapıldı ve bu da İran'ın silahlı kuvvetlerinin son derece hazırlıklı olduğunu göstermektedir' ifadesini kullandı.

General Hatemi, 'İran'ın savunma otoritesi öyledir ki, düşman bugün askeri olarak İran'la karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyor ve bize karşı sadece söylem kullanıyor ve herhangi bir pratik eylemde bulunamıyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki tüm çabalarına rağmen, İran'ın silah alım ve satımına yeniden kısıtlamalar getirme girişimi sırasında itibarlarının zedelendiğini gördük ve bugün bu konuda hiçbir kısıtlamanın olmadığı gibi farklı ülkelerle birçok temasımız vardır' diye ekledi.

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