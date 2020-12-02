Dünya, Şehit Fhrizade’nin terörü ile ilgili hesap verilmesini istemeli

Büyükelçiliğin açıklamasında Şehit Fahrizade’nin terörünün Siyonist rejim İsrail tarafından yapıldığına dair çeşitli deliller olduğu blirtilerek, Netanyahu’nun 2018 yılında açık bir şekilde Şehit Fahrizade’nin ismini andığı ve bu ismin unutulmamasını istediği, diğer Siyonist yetkililerin de yıllarca şehidi izlediklerini bildirdikleri ve hatta ABD istihbarat kaynaklarının bu terörün İsrail tarafından yapıldığını ilan ettikleri ifade edildi.

Açıklamada siyonnist rejimin daha önce de İranlı nükleer bilimcileri teröre hedef seçtiği ve hatta İran nükleer programını bilgisayar virüsleri ile çökertmeye çalıştığı belirtilerek, Siyonist rejimin Şehit Fahrizade’nin teröründe parmağı olduğunun açık olduğu ifade edildi.

Açıklamada bu terörün milletler arası hukukun açık şekilde çiğnenmesi ve insan haklarına indirilen bir darbe ve uluslararası kanunları hiçe saymak olduğu ifade edildi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hastanede şehit oldu.

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