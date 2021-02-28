İran'dan Türkiye'ye terör örgütlerine bağlı unsurların İran topraklarına girmesini engelleme talebi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İran İslam Cumhuriyeti topraklarında PKK unsurlarıınn bulunduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkemizin resmi protestosu Türkiye hükümetine iletildi.

Büyükelçi Örs ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadele konusundaki ciddi kararlılığına ve çok sayıda sivilin bu yolda şehit edilmesiyle sonuçlanan ülkemizde terörist grupların eylemlerine atıfta bulunularak, Büyükelçi'ye Soylu'nun PKK unsurların İran'da varlığına ilişkin son açıklamalarının kabul edilemez olduğu ve ikili işbirliğine aykırı olduğu belirtildi.

Görüşmede, İran'ın ülkemizin sınır bölgelerinde terörist gruplarla mücadelede Türkiye ile işbirliği ve ortak mücadeleyi güçlendirmeye hazır olduğu ifade edilerek, Türkiye hükümetini terörist gruplara bağlı unsurların İran İslam Cumhuriyeti topraklarına girişini önlemek için ciddi önlemler almaya çağırdı

Bu görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın son İran açıklamaları da haksız görülerek eleştirildi.

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