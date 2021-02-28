Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs, Soylu'nun PKK unsurlarının İran'da varlığına ilişkin kabul edilemez açıklamaları üzerine bu öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, İran'ın resmi protestosu kendisine tebliğ edildi.

Bu görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın son İran açıklamaları da haksız görülerek eleştirildi.