20 Mart'a kadar 1.3 milyon kişi aşılanacak

Korona krizi fikir etkinliğinin kapanış töreni ve 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım etkiliği sırasında gazetecilere konuşan Harirçi, İran-Küba aşısı hakkında, 'İran-Küba ortak aşısı diğer aşılardan önce sonuca ulaşacak ve Mayıs ayından önce uygulama aşamasına girebilir' dedi.

Ülkeye giriş yapan tüm aşıların, ulusal ve adil standartlara göre Ulusal Korona Genel Merkezi'nin talimatlarına göre üretildiğini kaydeden Harirçi, 20 Mart olan Nevruz Bayramı'na kadar, yaklaşık 1.3 milyon kişiden oluşan birinci grubun aşılanacağını ve ikinci ve üçüncü grupların seçimlerden önce aşılanabileceğini ifade etti.

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