21 Şub 2021 13:51
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News Code: 84237374
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Sağlık Bakanvekili:

20 Mart'a kadar 1.3 milyon kişi aşılanacak

20 Mart'a kadar 1.3 milyon kişi aşılanacak

Tahran, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanvekili İrec Harirçi, Nevruz Bayramı'na (20 Mart) kadar 1.3 milyon kişinin korona aşısı olacağını bildirdi.

Korona krizi fikir etkinliğinin kapanış töreni ve 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım etkiliği sırasında gazetecilere konuşan Harirçi, İran-Küba aşısı hakkında, 'İran-Küba ortak aşısı diğer aşılardan önce sonuca ulaşacak ve Mayıs ayından önce uygulama aşamasına girebilir' dedi.

Ülkeye giriş yapan tüm aşıların, ulusal ve adil standartlara göre Ulusal Korona Genel Merkezi'nin talimatlarına göre üretildiğini kaydeden Harirçi, 20 Mart olan Nevruz Bayramı'na kadar, yaklaşık 1.3 milyon kişiden oluşan birinci grubun aşılanacağını ve ikinci ve üçüncü grupların seçimlerden önce aşılanabileceğini ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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