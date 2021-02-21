İranlı sporcu, Fransa salon atletizm yarışmaları şampiyonu oldu

Teftiyan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Salon Atletizm Yarışması 60 metre dalında 6.62 saniye ile şampiyon oldu.

Fransa'dan Fal Mehmedo ile Amori Glitin 6.64 saniye ile ikinci ve üçündü oldular.

100 metrede Tokyo Olimpiyatları kotasını kazanan Teftiyan, bir süredir Fransa'da antrenman yapmaktadır. 60 metrede salon atletizmde 6.51 saniye ve açık alanda 100 metrede 10.03 saniye ile İran rekorunu elinde tutan Teftiyan, 2021 yılında 60 metrede en iyi 27. rekoro elde etti.

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