İran'ın en hızlı koşucusu Fransa'da kamp yapacak

Şu anda Teftiyan'In bir vücut geliştirme ve masaj eğitmeninin doğrudan gözetimi altında Tahran'da eğitim gördüğünü ve Fransız antrenörü Ontanen Guy'ın onun egzersizlerini denetlediğini kaydeden Saadetmen, 'Teftiyan'ın Fransa'daki antrenman kampı, Atletizm Federasyonu ve Rezevi Horasan Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile yaklaşık 50 gün olarak planlandı ve ülkemizin bu değerli koşucusu muhtemelen birkaç uluslararası yarışmaya katılacak' dedi.

100 metrelik koşu kategorisinde İran'daki en hızlı sporcu rekorunun 10.03 saniye ile Teftiyan'a ait olduğunu dile getiren Saadetmend, '2021 Tokyo Olimpiyatları'ndaki terfisi, uluslararası arenalara katılım ve doğrudan gözetim altında eğitim gerektirir. Şimdiye kadar İhsan Haddadi ve Hasan Teftiyan, ülkenin atletizmdeki Olimpiyat kotasının tek sahipleri olmuştur' diye ekledi.

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