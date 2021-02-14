İranlı sporcular BAE Para Atletizm Şampiyonası'nda renkli madalyalar sahibi oldu

İran Görme Engelliler ve Yarı Görme Engelliler Federasyonu'na göre, BAE'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda İranlı sporcular 6 madalya kazandı.

Görme Engelliler ve Yarı Görme Engelliler kategorisinde Hamed Emiri 2 altın madalya kazanırken, Ali Asger Cevanmerdi, Alirıza Sadıkiyan ve Hamed Emiri birer gümüş madalya kazanmayı başardı.

Bu müsabakalarda uzun atlama 13. sınıfında Mehdi Muradi 6.57'lik rekorla birinci olarak altın madalya kazandı. Kazakistan temsilcisi 6.44 ile ikinci, Tayvan temsilcisi ise 5.88 ile üçüncü oldu.

Disk atmada İran'ın Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki umutlarından biri olan Mehdi Olad, İran'ın ikinci altın madalyasını kazanmayı başardı. Olad, B11 Sınıfı'nda 39.6'lık rekorla altın madalya kazanırken, Rus temsilcisi 35.60'lık rekorla ikinci, Azerbaycanlı sporcu 2.7'lik rekorla üçüncü oldu.

Hacer Seferzade de bugün 400 metrede yarışacak.

İranlı sporcular Hamed Emiri, Mehdi Olad, Behzad Azizi ve Vahid Ali Nacimi gibi sporcular Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı isimleri Tokyo'ya gönderilecek listede görünmesine rağmen, BAE yarışmalarında madalya kazananlar BAE turnuva yetkililerinin duyurunun sonrasında Tokyo'ya gönderim koşullarını değerlendirmeleri gerekmektedir.BAE turnuva yetkililerinin duyurunun sonrasında Tokyo'ya gönderim koşullarını değerlendirmeleri gerekmektedir

Yarışmayı düzenleyen yetkililere göre, sporcuların sağlığını ve korona hastalığının özel koşullarını korumak amacıyla en iyi kişilerin madalyaları sanal olarak dağıtıldı ve madalyalar oteldeki takım liderlerine teslim edildi.Sporcuların Tokyo Paralimpik Oyunları için elde edilmiş kotaları da yarışmanın sonunda her ülkenin Ulusal Paralimpik Komitesine duyurulacaktır.

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