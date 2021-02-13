İran Musevilerinin dini lideri: Şehit Süleymani, tevhidi dinlere mensup ezilenlerinin destekçisiydi

Gönüllerin Generali olarak bilinen Şehit General Süleymani'nin ezilenleri savunmanın bir slogan olmadığını ve buna inandığını pratikte kanıtladığını kaydeden Humami Lalezar, 'Onun savunduğu mazlumların, Zerdüşti, Süryani, Hıristiyan, Müslüman ve hangi dinden olduğu önemli değildi. O, dünyaya konuşmak yerine bu yönde bir adım atmamız ve ezilenlerin ihlal edilen haklarını savunmamız gerektiğini gösterdi' diye belirtti.

Bazen bir kişinin sadece bir milletin veya belirli bir dinin kahramanı olmasının mümkün olduğunu dile getiren Musevi dini lider, 'Ancak Şehit Süleymani bölgenin mazlum halklarını savunmak için hayatını feda etti ve tüm tevhidi dinlere bağlı bütün mazlumları destekledi. Bu sebeple bölge ülkeleri halkları, Şehit Süleymani'nin fedakarlığına ve cesaretine borçlu olduğuna inanıyorum' diye konuştu.

Şehit Süleymani'nin özveri ve fedakarlığının eşsiz olduğunun altını çizen Humami Lalezar, 'Tevhidi dinlere göre, tüm insanlar değerlidir ve mazlumları savunmak yürekten bir inançtir. Irak ve Suriye halkları Şehit Süleymani ile aynü ülkenin vatandaşı değillerdi, ancak o, onları savunmak için meydana gitti. Ezilenlerin dini ne olursa olsun onları desteklemeli ve dünyanın her yerinde zalimlerin zulmüne karşı durmalıyız' değerlendirmesinde bulundu.

General Süleymani'nin fedakarlığının benzersiz olduğunu belirten Humami Lalezar, 'Şehit Süleymani, ezilenleri savunmak için varlığını feda etti ve bu şekilde halka büyük bir ders verdi. Tevhidi dinlerin şehitleri, İslam Devrimi'nin kurulmasında ve İran'ın toprak bütünlüğünün korunmasında yadsınamaz bir role sahiptir. İranlı Museviler, İslam Devrimi'ne ve kutsal savunma yolunda sekiz şehit vermiştir. Bu bir gurur kaynağıdır. Museviler diğer tevhidi dinler gibi, devrimden önce bile şehit ve siyasi tutuklulara sahipti ve Pehlevilere karşı mücadelede şehit oldular' ifadesini kullandı.

Musevilerin 2700 yıldan beri İran'da yaşadığına dikkati çeken Musevi dini lider, 'Museviler olarak bugün kendimizi İran toplumunun bir üyesi olarak görüyouz. Museviler, İran'ın sınırlarını korumak için gerektiğinde sahaya inmiş ve canlarını feda etmişlerdir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish