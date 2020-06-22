İranlı üst düzey Haham: Ülkede tam dini özgürlük var

El-Monitor Haber Sitesi'ne röportaj veren Haham Gerami, İran'daki Yahudi cemaatinin durumu ile günlük yaşamı ve Genaral Kasım Süleymanii'nin cenaze törenine katılmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'daki Yahudilerin durumuna değinen Haham Gerami, ‘İran'da tam bir dini özgürlük var. Bütün sinagoglar açık ve orada Tevrat eğitim kursları düzenlenmektedir’ ifadesini kullandı.

İlk ve orta okullarda dahil olmak üzere Yahudiler için çeşitli eğitim kurumlarının olduğunu kaydeden Haham Gerami'y göre, Yahudilerin dini faaliyetleri İran'da herhangi bir kısıtlama olmaksızın halka açık olarak düzenleniyor ve ülkede birkaç mükemmel helal yemek satan restoran bulunmaktadır.

Resmi istatistiklere göre İranlı Yahudilerin sayısının 8 binden fazla kişi olduğuna işaret eden Haham Gerami, 'Çoğunluğu Tahran, Şiraz, İsfahan ve Kirmanşah'da olmak üzere 20 bin ila 25 bin arasında Yahudi olduğunu tahmin ediyorum, ancak daha küçük topluluklar da mevcut' diye belirtti.

Koronavirüs salgınının uluslararası toplumu ciddi şekilde etkilemesine ve gelişmiş ülkeler için bile birçok ekonomik sorun yaratmış olmasına karşın Haham Gerami'ye göre, krizin İran'daki Yahudi cemaati üzerinde çok az etkisi oldu. Korona krizi dünyadaki Yahudi toplulukları üzerinde bıraktığı etki kadar, İranlı Yahudileri etkilememeiştir.

Haham Gerami'nin röportajında ele alınan diğer bir konu, Yahudi azınlık topluluğu ile İran'daki Müslüman nüfus arasındaki ilişkiydi. İranlı Yahudi lider, ‘İran'da yaşayan Yahudiler olarak Müslüman komşularımız bize çok saygı duyuyor’ değerlendirmesinde bulundu.

Haham Gerami röportajının devamında lu ifadelere yer verdi:

'Avrupa'dan farklı olarak, okullar ve sinagoglar için koruyuculara ihtiyacımız yok ve kişisel güvenliğimiz mükemmel. İranlıların çoğu bize saygı duyuyor ve bizimle barış içinde yaşıyor. Önemli olan husus, İran'daki Yahudilere organize saldırılar diye bir şeyin olmaması.

Şehit General Süleymani'nin cenaze törenine katılan tek kişi ben değildim. Bu büyük şehidin ailesine başsağlığı dilemek için evlerine gittim. Bu törene Hıristiyan temsilciler de dahil olmak üzere İran'daki tüm dinlerinin mensupları katıldı. Onlar bunun dini bir savaş olmadığını ve kimsenin bunun farklı dinler arasında bir savaş meselesi olduğunu düşünmemesi gerektiğini vurgulamak istediler’açıkladı.

Batı dünyasının tam olarak anlamadığı şey Şehit Süleymani'nin ulusal bir kahraman olmasıdır. İran-Irak savaşında cesaret gösterdi. Sonrasında Suriye savaşında IŞİD'i yenen Süleymani idi ve bu İran halkı için çok önemlidir.'