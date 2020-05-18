Dini azınlık temsilcileri İran halkına hizmete devam etmeye hazır olduklarını vurguladı

Bugün İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda okunan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yüce Liderin bilge liderliği syesinde, İslam Cumhuriyeti kutsal sisteminin Anayasası çerçevesinde ulusal çıkarları koruma ve birliği derinleştirme çabaları; kibirli ve Siyonist medyanın komplolarını engellemek için İsviçre, Rusya, Avusturya, Avustralya, Belçika, İtalya, Almanya, Fransa, Fildişi Sahili, Kenya, Vatikan, Suriye, Irak ve Lübnan gibi çeşitli ülkelerde uluslararası çevrelerde bulunma, İran halkının, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Zerdüştiler dahil tek tanrılı dinlerin tam medeni haklarının korunması ve İran vatandaşlarının eşit haklarına yönelik mücadelenin ülkenin Anayasası temelinde sürdürülmesi, İslami Şura Meclisi'nde dini azınlıkalra mensup milletvekillerinin yaptıkları en önemli eylemlerden bazılarıdır.'

290 üyeli İslami Şura Meclisi'nin 11. dönemi Haziran ayında başlayacak. Meclis üyeleri doğrudan popüler oyla dört yıl için seçilirler.