Ulusal çıkarlara saldıranlar karşısında bir bütün olarak duracağız

İslami Şura Meclisi 8., 9. ve 10. dönemde Yahudilerin temsilcisi olarak milletvekilliği yapan Siyamek Merre Sıddik, Hemedan'da yer alan Ester ve Mordecai Kabri'nde incelemelerde bulundu.

Merre Sıddik burada yaptığı açıklamada, İranlı Yahudilerin İran'da birçok kutsal dini mekanının bulunduğuna dikkati çekerek, 'İranlılar bu mekanlara saygı gösteriyor ve güvenlik kuvvetleri de bu kutsal mekanların korunması için ellerinden geleni yapıyor' diye belirtti.

Ester ve Mordecai Kabri'nde son günlerde yaşanan olayın bu bölgede apartmanların sıklığı nedeniyle doğal olduğuna değinen İranlı Yahudi milletvekili, 'Bana hayret verici olan, Pompeo'nun bu küçük olaya bu tür tepki göstermesidir. Binlerce çocuk ve kadının ölümünden sorumlu olan ve Irak'ta dini mekanları kolaylıklar yok etmekten sorumlu tutulan Pompeo'nun bu olaya böyle tepki göstermesinin bir tek anlamı vardır. O da emperyalizmin İran ulusal çıkarları ile düşmanlığıdır' diye konuştu.

İran'a düşman olanın kendilerine düşman olduğunun altını çizen Yahudi milletvekili, 'İran-Irak savaşında diğer halk gibi savaşa katılarak yüzlerce şehit veren Yahudiler, ulusal çıkarlarımıza savaş başlatılırsa yine bir bütün olarak saf tutar. Bu saldırganın Saddam, Pompeo, Trump veya Netanyahu olması önemli değildir' değerlendirmesinde bulundu.

İran milli menfaatlerine karşı çıkan herkesin bütün İranlıların düşmanı olduğuna ve hep birlikte ona saldıracaklarına işaret eden Merre Sıddik, 'Biz İran'ın dört bir yanını hep birlikte inşa ettik ve onu hep birlikte koruyarak hiç kimsenin ulusal çıkar ve değrlerimizi tehdit etmesini izin vermeyeceğiz' diye ekledi.

Birkaç gün önce Nikbe Günü'nde İran'ın Hemedan şehrinde yer alan ve dünya Yahudilerinin kutsal türbelerindne biri sayılan Ester ve Mordecai Kabri'nde bir yangın çıktı. Bu olay yerli ve dünya medyasının dikkatini topladı.