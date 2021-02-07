14. Uluslararası İran Plast Fuarı başladı

Bölgedeki en büyük plastik endüstrisi fuarı olan 14. Uluslararası İran Plast Fuarı, bu sabah Petrol Bakanı Zengene'nin katıldığı bir törenle başladı.

Resmi açılış törenine Rusya, Suriye, Tacikistan, Irak, Ermenistan, Kenya, Bangladeş, Tayland, Afganistan ve Venezuela'nın Tahran büyükelçileri katıldı.

İran Plast 14 dört ürün grubunda faaliyet edecek. Hammadde grubunda 67 firma, makine ve teçhizat grubunda 26 firma, mamul ve prefabrik ürünler grubunda 97 firma ve teknik ve mühendislik hizmetleri grubunda 10 firma fuarda son ürünlerini görücüye çıkaracak.

Bilgiye dayalı şirketler de bu fuarı sıcak karşıladı, öyle ki 6 bilgi tabanlı şirket ile 8 bağımsız şirket fuarda yer aldı.

İran Plast ile birlikte 73 yerli firma ve 2 yabancı firmanın bulunduğu bu sanal fuar 3 hafta boyunca devam edecek.

14. İran Plast Fuarı , 197 yerli katılımcı ve üç yabancı temsilci firmanın katılımıyla düzenlenmektedir.

Bu fuar 10 Şubat Çarşamba gününe kadar Tahran Uluslararası Duarlar Daimi Merkezi'nde faaliyetii sürdürecek.

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