20. Uluslararası Su ve Elektrik Endüstrisi Fuarı Tahran'da açıldı

20. Uluslararası Su ve Elektrik Endüstrisi İhtisas Fuarı İran Enerji Bakanı ve Irak Ticaret Bakanı Rıza Erdakaniyan’ın katılımıyla açıldı.

Yapılmış planlamalara göre 20. Uluslararası İran Elektrik Endüstrisi Fuarı'na 200, İran Elektrik Endüstrisi 16. Uluslararası İhtisas Fuarı'na 75'ten fazla yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

İran elektrik Endüstrisinin İhtisas Fuarı, aydınlatma, tel ve kablo grubu, panel üreticileri, elektrik ekipmanları, otomasyon ve enstrümantasyon sistemleri, iletim hatları, işverenler, danışmanlar ve yükleniciler alanlarında ürünler sunacak.

Ayrıca İran'ın Su Endüstrisi ve Su ve Kanalizasyon Tesislerinin 16. İhtisas Fuarında, polimer boru ve bağlantı parçaları, arıtma, filtreleme ve tuzdan arındırma suyu, borular ve bağlantı parçaları ve vanalar, işveren, danışmanlar, müteahhitler, otomasyon ve enstrümantasyon sistemleri, ölçüm sistemleri ve ekipmanları alanlarında ürünler Laboratuvar ve su ve kanalizasyon, endüstriyel ekipman, boru ve bağlantı parçaları sergilendi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489