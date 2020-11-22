22 Kas 2020 15:02
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News Code: 84119673
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Kuzey Horasan'dan 15 firma MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'na katıldı

Kuzey Horasan'dan 15 firma MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'na katıldı

Bocnurd, İRNA- Türkiye'de 18-21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'na Kuzey Horasan ilinden 15 şirketi ve sanayi birimi katıldı.

Fuara Kuzey Horasn ilinden 15 üretim biriminin yanı sıra İran'ın diğer illerinden de 30 firmanın katıldığı 2020 Global Türkiye Fuarı'nın düzenlenmesinin amacı, küçük ve orta ölçekli sanayi birimlerinin uluslararası rekabet gücünün teşvik edilmesiydi.

Fuarda tarım ve hayvancılık, sanayi ve madencilik, inşaat, tekstil, metal, gıda, makine sektörlerinde 125 ülkeden 2 bin stant şeklinde sanayi şirketleri ve 1500 uluslararası tüccar yer aldı.

Kuzey Horasan'da 9 kasaba, 6 sanayi bölgesi ve özel ekonomik bölge bulunmakta olup, bu ilin ilçe ve sanayi bölgelerindeki toplam 286 sanayi ve üretim biriminden 240 birimi aktiftir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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