24. Uluslararası Tebriz Otomotiv ve Taşımacılık Sanayi Fuarı 20 Ekim'de faaliyete başlayacak

24. Uluslararası Otomobil ve Yedek Parça Fuarı ve 17. Uluslararası Taşımacılık, Transit ve Lojistik Fuarı 20-23 Ekim tarihleri ​​arasında Tebriz'de düzenlenecek. .



Sergilere Türkiye, Çin, Polonya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerin yanı sıra İran'ın illeri Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Tahran, Rezevi Horasan, İsfahan, Simnan, Huzistan, Gilan ve Merkezi llerindne heyetler katılacak.

Bu sergilere katılan şirketler, otomobil ve kamyonları, oto tamir atölyeleri için ekipmanları, motor yağları ve filtreleri, otomobil parçalarını, çeşitli tiplerde kompresörleri, bataryaları, otomobiller için elektrikli ekipmanları ve güvenlik sistemlerini, otomobil lastiklerini, ayrıca yol yapımı ve inşaat ekipmanlarını,Spor arabalar, nakliye araçlarını sergiliyor.

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