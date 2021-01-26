İlk İran Bio Özel Fuarı açıldı

İran BIO isimli tıbbi biyoteknoloji ürünleri ve bağlı endüstrilerine özgü ilk uluslararası konferans ve fuar, biyoteknoloji sanayiindeki aktivist ve girişimcilerin yetenek ve kapasitelerini tanıtmak ve biyoteknoloji alanındaki yeni kazanımları sunmak amacıyla faaliyete başladı.

28 Ocak gününe kadar açık olacak fuar, sektörünün global modellerine ve sağlık kurallarına uygun şekilde sağlıklı ve güvenli bir ortamda düzenlenmektedir.

Fuar, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, Gıda ve İlaç Kurumu İlaç ve Maddeler Genel Müdürü Haydar Muhammedi ve İslami Şura Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi Abdülhüseyin Ruhü'lemini'nin katılımıyla açıldı.

Biyoteknoloji, ilaç üretimi, tıbbi malzeme ve aşı üretimi alanında 30'a yakın stanttan oluşan bu fuar, Tahran Olimpik Otel'de düzenlenmektedir.

Bu etkinliğin yan sergisinde ülke biyoteknoloji endüstrisinin yetenek ve kapasitelerinin tanıtılması nedeniyle, Bereket İlaç Grubu ve Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü (ülkedeki korona aşısı üreticileri) bu etkinlikte yer alıyor.

Fuara sadece www.iranbio.info sitesine ücretsiz kayıt yaptırmakla katılmak mümkündür.

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