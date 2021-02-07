Tüm yaptırımları pratikte kaldırırlarsa, yükümlülüklerimizi tekrar yerine getireceğiz

Bu sabah Ordu Hava Kuvvetleri komutanlarını kabulünde konuşan Ayetullah Hamanei, 'Yaptırımlar konusunda, her şeyden önce İslam Cumhuriyeti'nde, Avrupa'da veya ABD'de olsun, boş konuşan ihmalkar insanları kimse dinlemiyor. İkinci olarak, mantıklı konuşmak istersek, ABD ve Nükleer Anlaşma'daki tüm yükümlülüklerini ihlal eden üç Avrupa ülkesinin şart koyma hakkı yoktur. Onlar bu anlaşma kapsamındaki hiçbir yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir' diye konuştu.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Koşul koyma hakkına sahip olan taraf, İran'dır. Çünkü İslam Cumhuriyeti tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Nükleer Anlaşma'nın devamı için şart koşma hakkımız var ve biz bu şartı yaptık ve dedik. Kimse de bundan sapmasın.

İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerine dönmesini istiyorlarsa, ABD pratikte yaptırımları tamamen kaldırmalı ve sonra yaptırımların düzgün bir şekilde kaldırıldığını doğrulayıp görmeliyiz. O zaman biz Nükleer Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi uygulamaya döneceğiz. Bu İran'ın kesin politikasıdır ve ülke yetkilileri de bunun üzerinde görüş birliğine sahipler'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish