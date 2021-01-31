Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın çeşitli alanlardaki ilerlemesini dikkate değer olarak nitelendirdi

Kuzey Horasan ve Kürdistan illerinde video konferansla gerçekleştirilen 13 büyük su ve elektrik endüstrisi projesinin açılışında konuşan Ruhani, 'Bazı insanlar devrimimizin tamamen siyasi bir devrim olduğunu düşünüyordu. Onlara göre biz ülkenin bağımsızlığı ve sömürgeciler ile despotlara karşı koymak için devrim yaptık ve devrim siyasi niteliktedir. Ya da devrimin İslam'ın kurallarının uygulanması için gerçekleştiğini söylüyorlar ve ona daha manevi bir renk veriyorlar. Ancak istatistikler, siyasi ve manevi yönün yanı sıra maddi yönün de önemli olduğunu gösteriyor' ifadesini kullandı.

Devrimin başlangıcı istatistiklerine göre ülkede 19 baraj varken, bugün bu sayı 103'a çıkmış durumda, yani ülke barajları 10 kattan fazla arttı' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Atık su alanında, devrimin zaferi sırasında Enerji Bakanı'nın da işaret ettiği gibi, ülkede dört adet atık su arıtma tesisimiz vardı, ama bugün 77. atık su arıtma tesisini de açtık.

İstatistiklere göre son 8 yılda her yıl ortalama 2500 MW yeni elektrik devreye kondu.

Her 50 günde bir, ulusal rezervuar barajı açılmıştır. İki ayda bir su arıtma tesisi açılmakta ve her ay bir arıtma tesisi faaliyete geçirilmektedir. Hükümetimizin görev süresinin sonunda 101 adet atık su arıtma tesisi devreye girecektir.

Bunlar, su, elektrik, tarım, enerji, internet, bilgiye dayalı şirketler ve teknoloji ve sağlık alanlarında ilerleme işaretleridir.

Bu işler, ağır yaptırım koşullarına rağmen yapılmış büyük eserlerdir ve aslında uygulanan bir ekonomik savaş olan bu ambargoya karşın, Allah'a şükür ki halkın bu canlılığı, özveri ve fedakarlığı 12 Behmen'in yaşıyor olduğunu gözler önüne sermektedir'.

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