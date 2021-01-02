İran küresel petrol pazarına güçlü bir dönüşe hazırlanıyor

Yakında Beyaz Saray'dan ayrılacak olan Trump, dört yıllık görev süresi boyunca, İran karşıtı politikalarına uygun olarak defalarca İran'ın petrol ihracatını sıfıra indireceğini ifade etti. Ancak bu hayal hiçbir zaman gerçek olmadı.

İran'a yönelik tüm haksız baskı ve yaptırımlara rağmen İran, petrol alanında ve ortak petrol ve gaz sahalarının çıkarılmasında gelişmeler elde ederek aktif bir petrol ürünleri ihracatçısı haline geldi.

Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasının ardından İran'ın performansına bakıldığında yaptırımların kaldırılması durumunda, İran'ın hızla petrol piyasalarına dönme ve rakiplerinden payını geri alma kabiliyetine sahip olduğu görüşmektedir.

İran hükümeti geçen ay, önümüzdeki üç ay içinde petrol ihracatını ABD yaptırımlarından önceki seviyeye yükseltmeyi planladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçtiğimiz günlerde günde 2.3 milyon varil petrol ihracatı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bu nedenle Petrol Bakanlığı'nın artan petrol satışları için gerekli koşulları yaratması bekleniyor.

Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin pazar payı kazanma hakkına sahip olması hedefine ulaşmak için tüm yurt içi ve yurt dışı imkanları kullanmamız gerektiğini de vurguladı.

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