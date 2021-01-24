Cumhurbaşkanı Ruhani: Ülkenin ekonomik ilişkileri yeni bir döneme giriyor

Ekonomik Koordinasyon Genel Kurulu'nun 166. toplantısında konuşan Ruhani, direnişin meyvelerinden herkesin yararlanması gerektiğini ve dayatılan ekonomik savaşa karşı koyarak ülke ekonomisinin canlandırılması ve yaptırımların verdiği zararların telafi edilmesi gerektiğini dile getirerek, başarısızlığa uğrayan ekonomik savaşın yöneticilerinin amacının ülke ekonomisinin düzenini bozmak olduğunu, İran'ın ticaret ortaklarının bakış açısını değiştiğini ve ülkenin ekonomik ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

'Eminim ki ülkenin ve halkın ekonomik aktivistleri, ülkenin parlak ufku için güvenle, sükunet ve umutla faaliyetlerine devam edeceklerdir' diyen Ruhani, 'Enflasyon beklentilerinin gevşemesi ve petrol ve petrol dışı ihracatın artmasıyla birlikte ülkenin ekonomik durumu daha iyiye gitmketedir' ifadesini kullandı.

Ruhani, 'Kızgın düşmanlar olumlu eğilimi durdurmaya veya yavaşlatmaya çalışıyorlar ve İran karşıtı medyanın yaygın propagandası ve psikolojik savaşla, esas olarak döviz ve temel malların fiyatlarının düşme sürecini koşullandırmaya çalışıyorlar' diye konuştu.

Trump'ın ekonomik savaşının yenilgisiyle İran'ın ticaret ortaklarının görüşünün değiştiğini ve ülkenin ekonomik ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiğini kaydeden Ruhani, 'Herkesin Merkez Bankası politikaları dahilinde döviz gibi hassas piyasaların yönetilmesine yardımcı olması gerekiyor' diye ekledi.

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