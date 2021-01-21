Zorbalıkla İran’ı alaşağı edeceklerini düşünenler zilletle kendileri alaşağı oldular

Huzistan Bidbolend Gaz Rafinerisinin açılışında bir konuşma yapan Ruhani, bu projenin açılışının zorbalıkla İran’ı alaşağı edecekleri iddiasında olanların kendilerinin zilletle alaşağı oldukları güne denk geldiğini söyledi.

Ruhani, ‘’ Milletimiz aleyhine komplolar kuranların yaptıkları son günlerinde tüm dünyaya ve milletlere ve ABD milletine de açık olarak göründü ve herkes bunların nedenli demokrasi ve parlamento karşıtı olduklarını gördü.

Ruhani, bu kişilerin siyasi hayatlarının son günlerinde Kongre’ye haydutları göndererek kargaşa yarattıklarını belirterek, ‘’ Bunların işi başından beri böyleydi fakat sonunda bu teröristlerin ABD ve dünya için nasıl cinayetler işledikleri açık şekilde görüldü. ‘’ dedi.

Bidbolend Rafinerisinin Ortadoğu’da eşi olmadığını ifade eden Ruhani, gelecek sene günlük 2.3 milyon varil petrol satarak projeler için daha fazla mali kaynak yaratma temennisinde bulundu.

İran’ın dünyada petrol ve gaz konusundaki konumuna değinen Ruhani, dünyanın İran petrol ve gazına ihtiyaç duyduğunu ve İran’ın milli gücünün kaynaklarından birinin de bu enerji konusu olduğunu ve İran’ın bölgede elektrik ve gaz üretim merkezi olabileceğini söyledi.

İran’ın kendi imkanları ile petrol, gaz, petrokimya, elektrik, rafineri, baraj ve santraller yaptığını ifade eden Ruhani, koronalı dönemde tüm hastanelerin teçhizatlarının kendi imkanları ile ürettiğini ve ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 94’ünü ülke içinde ürettiğini söyledi.

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2012