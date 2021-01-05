5 Oca 2021 23:19
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News Code: 84175447
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Ruhani: Yabancı Yatırımcılar İran’da kendini güvensiz hissetmemeli

Ruhani: Yabancı Yatırımcılar İran’da kendini güvensiz hissetmemeli

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’da yasal şekilde faaliyette bulunan tüm yatırımcıların ekonomik, sosyal ve siyasi yatırımcıların güvensizlik hissetmemeleri gerektiğini söyledi.

Ruhani yaptığı açıklamda, kalıcı gelişmenin ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesinin en önemli iki ayağının sermayenin yurt dışına çıkması nedenlerinin yok edilmesi ve yabancı sermaye gelişini teşvik olduğunu söyledi.

Düşmanın ambargolar amacıın alt yapıya ve ülke ilerlemesine engel olduğunu ifade eden Ruhani, hükümetin her zaman kanunları kolaylaştırmak ve brokrasiyi  düzelterek yabancı yatırım çekimi için zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Ruhani, hükümetin üretim ekonomisine yatırım yapan yerli ve yabancı yatırımcılar desteklediğini ve onlar için özel teşvikler uyguladığını söyldi.

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