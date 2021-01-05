Ruhani: Yabancı Yatırımcılar İran’da kendini güvensiz hissetmemeli

Ruhani yaptığı açıklamda, kalıcı gelişmenin ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesinin en önemli iki ayağının sermayenin yurt dışına çıkması nedenlerinin yok edilmesi ve yabancı sermaye gelişini teşvik olduğunu söyledi.

Düşmanın ambargolar amacıın alt yapıya ve ülke ilerlemesine engel olduğunu ifade eden Ruhani, hükümetin her zaman kanunları kolaylaştırmak ve brokrasiyi düzelterek yabancı yatırım çekimi için zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Ruhani, hükümetin üretim ekonomisine yatırım yapan yerli ve yabancı yatırımcılar desteklediğini ve onlar için özel teşvikler uyguladığını söyldi.

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2012