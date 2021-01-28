Ruhani: Ülkenin petrol dışı ihracatı bu sene 28 milyar dolar idi

Ruhani Tarım Bakanlığının bazı projelerinin açılışında yaptığı açıklamada, halkın devrim sonrası 42 yılda özellikle son 3 yılda sabır ve direnişine değinerek, İran halkının ekonomik savaş esnasındaki sabrı eşsizdi ve son yüzyılda bir milletin bu kadar baskıya uğraması görüşmemiş olay olduğunu söyledi.

Düşmanın son 3 senedeki ekonomik savaşına değinen Ruhani bu 3 senede hissettiklerinin zoraki savaş dönemindeki hissettikleri ile aynı olduğunu söyledi.

Bu 3 senede İran’ın petrol ve gaz satışına ve kaynaklarını kullanmasına izin verilmediğini ifade eden Ruhani, tüm zorluklara rağmen 10 aylık dönemde İran’ın ithalatının 30 ve ihracatının da 28 milyar dolar olduğunu söyledi.

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2012