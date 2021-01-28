28 Oca 2021 12:02
Journalist ID: 1942
News Code: 84202230
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Ruhani: Ülkenin petrol dışı ihracatı bu sene 28 milyar dolar idi

Ruhani: Ülkenin petrol dışı ihracatı bu sene 28 milyar dolar idi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın petrol dışı ihracatının bu sene ( 21 Mart 2020’den bu yana) 28 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ruhani Tarım Bakanlığının bazı projelerinin açılışında yaptığı açıklamada, halkın devrim sonrası 42 yılda özellikle son 3 yılda sabır ve direnişine değinerek, İran halkının ekonomik savaş esnasındaki sabrı eşsizdi ve son yüzyılda bir milletin bu kadar baskıya uğraması görüşmemiş olay olduğunu söyledi.

Düşmanın son 3 senedeki ekonomik savaşına değinen Ruhani bu 3 senede hissettiklerinin zoraki savaş dönemindeki hissettikleri ile aynı olduğunu söyledi.

Bu 3 senede İran’ın petrol ve gaz satışına ve kaynaklarını kullanmasına izin verilmediğini ifade eden Ruhani, tüm zorluklara rağmen 10 aylık dönemde İran’ın ithalatının 30 ve ihracatının da 28 milyar dolar olduğunu söyledi.

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2012

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