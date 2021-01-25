Uluslararası İran El Sanatları Festivali önümüzdeki aylarda düzenlenecek

İlk Uluslararası Yaratıcı El Nişanı konulu İran El Sanatları Festivali'nin (İsfahan 1400) planlarını açıklamak için Niyaveran Müze Sarayı'nda yapılan bir toplantıda konuşan Mahmudiyan, önemli el sanatı eserlerinin ulusal kimlik sahibi olacaklarını belirterek, 'Amaç, İran el sanatlarının gerçek ve derin bir imajını tespit etmek, doğrulamak ve yaratmaktır ve bu konu, el sanatlarının ticarileştirilmesi alanında önemli meselelerden biri olarak kabul edilmektedir' diye belirtti.

Uluslararası İran El Sanatları Festivali, Kültürel Miras ve El Sanatları Bakanı'nın bir diyalog oluşturmak ve sanatçıların deneyimlerini aktarmak için uygun bir alan yaratmak amacıyla yaptığı vurgular doğrultusunda düzenlenecek.

İran el sanatlarının değerini ve üstünlüğünü yükseltmenin bu festivali düzenlemenin bir diğer amacı olduğuna değinen Mahmudiyan, 'Bu festival sayesinde ülkenin sanatçıları ile dünyadaki diğer sanatçılar arasında etkileşim için uygun bir zemin oluşturmak, İranlı ve İslami sanatsal kapasitelerini göstermek, İran'ın dünya el sanatları alanındaki gücünü göz önünde bulundurmak ve daha fazlasına sahip olmak amaçlarına erişimdir' diye konuştu.

El Sanatları alanında faaliyet gösteren ve dünyanın şehir ve köylerinde önde gelen 295'ten fazla sahanın bulunduğunu ifade eden Mahmudiyan, 'İran'ın pek çok el sanatındaki rakipsizliği böyle bir festivalin yapılmasını mümkün kıldı. Uluslararası El Sanatları Festivali de müzik ve film alanındaki diğer önemli festivaller gibi düzenlenebilir' diye ekledi.

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