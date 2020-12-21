Turizm Köyü: Riyab

Munisan, İnstagram hesabında Riyab köyünün fotoğraflarını yayınlayarak, 'Riyab köyü artık İran'da turizm için hedef köylerden biri olarak kabul ediliyor ve bazı eserleri İran'ın ulusal anıtları listesine kaydedildi' dedi.

Riyab köyünün, Rezevi Horasan ilinin Günabad Kentinin 5 km güneybatısında yer aldığını ve tarihinin Kaçar ve Safevi dönemlerine kadar uzandığını belirten Munisan, 'Çok güzel mimariye sahip rüzgar bacalı evler, havuzlar, kaleler, hamamlar, camiler ve sarnıçtan oluşan bu köy, ilçenin tarihi değerini korumuş yapılarından biridir' ifadesini kullandı.

Köyün tarihi dokusu ve dünya çapında tescillenen Günabad kasabasının su kemerine yakınlığı, bu köyü İran'da turistlerin ilgisini çeken turizm destinasyonlarından biri haline getirmiştir.

33 km uzunluğundaki Günabad kasabasının su kemeri, 300 metre derinlikle dünyanın en derin ana kuyusu, 2 bin 500 yıllık geçmişi ile de dünyanın en eski ve en çok suyu olan su kemeri olup Rezevi Horasan'da yer almaktadır. Bu su kemeri, insan yapımı en garip yapılardan biri olarak karanlık ve derin bir labirentte eski çağ mimarları tarafından dekore edilmişve yerli arkeologlar, içinde dağılmış çömlek buluntularını inceleyerek, bu su kemerinin Ahameniş döneminde inşa edildiği görüşündeler.

Korona salgını ve Ulusal Korona Kurulu'nun evde kalma ve seyahati korona salgınından sonraki döneme ertelemeyi vurgulama tavsiyesi nedeniyle, şu an İran'ın kültürel, turistik ve doğal cazibe merkezleri hakkında daha fazla çalışmak ve daha fazlasını öğrenmek için en iyi fırsattır. Dikkatli bir şekilde düşünüldüğünde, korona sonrası dönemde bireysel ve tur seyahatleri için çekici ve yeni turistik yerler planlanabilir.