27 Ara 2020 08:39
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News Code: 84162215
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2800 yıllık tuğlalar İran'a iade edildi

2800 yıllık tuğlalar İran'a iade edildi

Mahabad, İRNA- Bukan Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Dairesi Başkanı Şuriş Muhammedpur, 'Bu şehirde yapımı devam eden müzenin tamamlanmasıyla, İsviçre'den ülkeye yeni dönen 49 adet antik Kalayçı tepesi tuğlası sergilenecek' dedi.

Bukn şehirdeki antik Kalayçı tepesinden 49 parça tuğlanın geçen hafta Kültür Mirası, El Sanatları Bakanlığı yetkililerinin çabalarıyla Avrupa'dan İran'a iade edildiğini dile getiren Muhammedpur, 'Tuğlaların üzerine kazınmış olan resimler, insan başlı kanatlı kuş, insan başlı keçi gövdesi ve diğer şekillerdeki mitleri göstermektedir' diye belirtti.

Şu anda bu sayıdaki sırlı tuğlaların Tahran'daki Ulusal Müze'de tutulduğunu ifade eden Muhammedpur, 'Tahran'daki müzede bulunan eserler, Bukan Müzesi'nin tamamlanması bu müzeye taşınacak' diye ekledi.

"MÖ 2.800 yılına tarihlenen bu sırlı tuğlalar kaçak yollarla ülke dışına çıkarılmıştı.

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