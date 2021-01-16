İran, Dünya Turizm Örgütü Bağlı Kuruluşları İnceleme Komitesi Başkan Yardımcılığına seçildi

Turizm Pazarlama ve Reklamcılık Ofisi'nin üç uluslararası web seminerine katılarak yoğun bir gün geçirdiğini kaydeden Kasımi, 'Bunlar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bölgesel Planlama Konseyi'nin 31. Toplantısını, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Yasal Çerçevesini Reform Etme Çalışma Grubu'nun 2. toplantısını ve DTÖ Uygulamaları İnceleme Komitesi'den oluştu' dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Planlama Konseyi'nin Turizm, Yollar ve İletişim, Ticaret, Tarım, Sanayi ve Enerji'den oluşan altı komitesinin 31. toplantısının İran'ın evsahipliğinde bir web semineri şeklinde gerçekleştirildiğini ifade eden Kasımi, 'Üye devletlerin taahhütlerinin uygulanmasının son durumu ve bu ülkelerin gelecekte gerçekleştirmeye hazır oldukları durumlar da dahil olmak üzere turizm sektöründeki ECO programları incelendi ve onaylandı' diye konuştu.

Bu komitede Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'nın 2019 yılında 5. Eko-İpek Yolu yemek festivaline evsahipliği yapma faaliyetlerine ek olarak, bölgenin ekoturizm veri tabanının övgüye şayan görüldüğünü dile getiren Kasımi, 'İran tarafının festival süresince bir EİT gıda turizmi eğitim atölyesi düzenlemesi önerisi üzerine, önümüzdeki yılın başında ilk "Profesyonel eko-turizm organizasyonlarının başkanlarının buluşması" düzenlenecek' değerlendirmesinde bulundu.

İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur.

Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır.

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