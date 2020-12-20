2800 yıllık 49 adet sırlı tuğla İsviçre'den İran'a geri getirildi

İslam Devrimin başlangıcında yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılan 49 parça sırlı tuğlanın Kültürel Mitas, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Kültür Mirası, Hukuk ve Uluslararası İşleri Dairesi'nin birkaç yıl süren takibinin ardından Avrupa'dan İran'a iade edildiğini dile getiren Munisan, 2012 yılında Bukan'ın Kalayçi'nın tepesine ait 49 sırlı tuğlanın İsviçre'de yaşayan İranlı aileye ait olduğu ve satmak istedikleri haberinin ardından Kültürel Miras Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne uzman delilleriyle ülkeye iade edilmesi ve yetkili uluslararası makamlarda dava açılması ve son olarak da ülkenin Avrupa'daki diplomasisinin işbirliği ile bu tuğlaların yıllar sonra ülkeye iade edildiğini söyledi.

Ahameniş tabletleri de Ruhani Hükümeti'nin çeşitli organlarının çabaları ve uluslararası istişarelerinin ardından 84 yıl sonra İran'a iade edilerek İran Ulusal Müzesi'ne transfer edildi.