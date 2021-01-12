İranlı Tayyibi, 2020 yılında dünyanın en iyi 10 futsal oyuncusundan biri seçildi

Futsal Planet sitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da futsal alanındaki en iyileri tanıttı. Ülkemizin lejyoneri Hüseyin Tayyibi de bu sıralamaya göre dünyanın ilk 10 oyuncusu arasında yer aldı.

Tayyibi geçen yıl Kazakistan'ın Gayret futsal takımından Portekiz'deki Benfica takımına transfer oldu.

İspanya'dan Sergio Lusano, Brezilya'dan Frao, Davis Moraes, Gadia, Babalo, Pito ve Rodrigo Hardy, Arjantin'den Kosolino ve Rusya'dan Artem Niyazov da 2020'de dünyanın en iyi 10 futsal oyuncusu olarak seçildi.

Daha önce de Milli Takım ve Süngün Bakır Futsal Kulübü'nün kalecisi Alirıza Samimi kaleciler bölümünde, dünyanın en iyi kulüpleri kategorisinde Süngün Bakır Futsl Kulübü, hakemler bölümünde Gelare Nazımi, Rafsancan kadın futsal takımının kalecisi Zeyneb Keremi gibi oyuncular dünyanın en iyileri arasında kendine yer bulmuştu.

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