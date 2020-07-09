İran Futsalı Asya kıtasının zirvesinde

Futsal Renking sitesi tarafından yapılan açıklamada, İran Futsal takımı 1603 puan ile Asya’da birinci ve dünyada 6. Sırada yer almaktadır.

Derecelendirmede Brezilya, İspanya ve Arjantin bir ile 3. Sırada yer alıyordur.

Asya Futsal karşılaşmalarının tarihinin ilan edilmesi durumunda İran takımı karşılaşmalara katılacak ve birinci olması durumunda Futsal Dünya kupasına katılmaya hak kazanacaktır.

Karşılaşmaların Mart ayında Türkmenistan’da düzenlenmesi planlanmıştı fakat koronadan dolayı karşılaşmalar ertelendi.

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2012