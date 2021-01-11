İran'ın ihracat destinasyonu komşu ülkeler arasında Irak ilk sırada

Bu yılın ilk dokuz ayında, petrol dışı ihracatın %23.6'sı ile Irak pazarının İran'ın hedef ihracat ülkeleri arasında ikinci, komşu ülkeler arasında ise birinci sırada yer aldığını kaydeden Pilten, İran'ın Irak'a yaptığı başlıca ihracatla ilgili olarak, 'Demir çubuklar, çikolata ve tatlılar, buhar türbinleri, plastikler, fıstı, polimer plakalar, çimento, süt ürünleri ve meyveler, İran'dan Irak'a yapılan en önemli petrol dışı ihracat kalemlerini oluşturdu' dedi.

Dış ticaret alanında bu yılın ilk dokuz ayında İran ile ticaret tarafları arasında 58 milyon 200 bin ton ağırlığında 25 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken, 25 milyon ton ağırlığında 26 milyar 800 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti.

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