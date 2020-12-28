Irak gaz ithalatından dolayı İran’a 5 milyar dolar borçludur

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsünün İran’dan gaz ihracatının azalması ile ilgili yapılan açıklamaya değinen İran Milli Gaz Şirketi, gaz ihracatındaki azalmanın birkaç kez ikaz sonrası yapıldığı belirtilerek, ‘’ Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan ithal ettiği gazdan dolayı 5 milyar dolardan fazla İran Milli Gaz Şirketine borçludur ve bu rakamın 3 milyar doları Irak’ın TBI bankasında kullanılmaz ve atıl durumdadır ve Bakanlığın 2 milyar dolarlık borcu da temelden ödenmemiştir. ‘’ dedi.

Açıklamada bunların haricinde Irak’ın mevcut anlaşma gereğince İran Milli Gaz Şirketine de cezalardan dolayı bir milyar dolardan fazla borcu olduğu ifade edildi.

Açıklamada İran’ın gaz ihracatının ekonomik veticari bir konu olduğu ifade edilerek, İran’ın 6 milyar dolar alacakla bir yararının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ‘’ İhracatın amacı gelir elde etmektir ve bu gelir gıda ve ilaç için kullanılmaktadır, bundan dolayı İran tarafı ikazları Irak tarafından dikkate alınmamaktan sonra anlaşma gereği ihracatı yapılacak gaz miktarını azaltmaya başlamıştır fakat İran Milli Gaz Şirketi kendini anlaşmayı tam uygulamakla mükellef görmektedir. ‘’ dedi.

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2012