İran Enerji Bakanı, Iraklı yetkililerle bir araya geldi

Iraklı yetkililerle görüştükten sonra İranlı gazetecilere konuşan Erdekaniyan, 'Zirveye Irak hükümetinden uzman bir heyet katılacak ve ikili ilişkileri daha da geliştirmek için Irak hükümeti ve özel sektörü ile yapıcı istişarelerde bulunacağız' dedi.

Erdekaniyan bugün resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Elektrik ve Ticaret Bakanları ve Merkez Bankası Başkanı ile ayrı ayrı görüştü.

Bu görüşmelerde, Irak'ın elektrik ve doğalgaz satışı için İran'a elektrik, enerji, ticaret ve borçları alanlarında ilişkiler ve işbirliği ile iki ülkenin ödeme şekli ve Ortak Yüksek Ekonomi Komisyonu değerlendirildi.

Irak Elektrik Bakanlığı, gaz ithalatından dolayı Ulusal İran Gaz Şirketi'ne 5 milyar dolardan fazla borçludur. Bunun 3 milyar doları Irak TBI Bankası'nda bloke edilmiş ve kullanılamaz durumda ve geri kalan 2 milyar doları ise Irak Elektrik Bakanlığı tarafından henüz tam olarak ödenmemiştir.