2 Oca 2021 19:16
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Dışişleri Bakanı Zarif:

Herhangi bir saldırıya ciddi karşılık verilecektir

Herhangi bir saldırıya ciddi karşılık verilecektir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı ciddi şekilde uyararak, uyardı: 'Herhangi bir saldırıya ciddi karşılık verilecektir' dedi.

Dışişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, 'Irak'tan gelen son bilgiler, İsrail'in savaş kırşkırtıcı unsurlarının Trump'ı giderayak uydurma bir bahane ile savaşa sürüklemek için Amerikalılara saldırma kumpasını kurduklarını göstermektedir' ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında, 'Trump! tuzaklardan uzak dur. Herhangi bir saldırı, özellikle yakın arkadaşlarına karşı ciddi bir yanıt ile yanıt bulacaktır' diye ekledi.

Zarif, iki gün önce de yaptığı açıklamada, İran’ın savaş peşinde olmadığını fakat açık ve direkt olarak halkını, güvenliğini ve hayati menfaatlerini koruyacağını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Amerika’da korona ile mücadele yerine, Trump ve yandaşları yılda milyarlarca dolar B52 uçakları ve savaş gemilerini bölgelerine göndermek için harcamaktalar. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Irak’tan gelen bilgiler bir savaş çıkarmak için bahaneler üretilmesi yönündedir. İran savaş peşinde değildir fakat direk ve en direkt olarak halkını, güvenliği ve hayati menfaatlerini savunacaktır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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