İranlı bilim insanların terörü bölgeyi tehlikeye atmaktadır

Çin’in İngiliz yayın yapan CGTV’ye demeç veren Monaşeri, ABD Başkanı Trump’ı Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkmasından beri bölgenin durumunun gergin olduğunu belirtti.

General Kasım Süleymani ve Şehit Mohsen Fahrizade’nin terörüne değinen Monaşeri, bu terörlerin bölgedeki durumu gerginleştirdiğini fakat Biden’in ABD Başkanlık seçimini kazanmasının İran ve Amerika arasında gerginlikleri azaltma imkanı yarattığını söyledi.

Monaşeri, bu terörleri yapanların İran’ı zora sokmaya çalıştığını ve İran’a baskı uygulayarak bölgeyi kontrolden çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Tel Aviv üniversitesi hocası, Amerika’ya gerginlikleri azaltmaya konsantre olmasını tavsiye ederek, diyalog ve KOEP olmada sorunların çözülemeyeceğini bunun Biden tarafından da bilindiğini söyledi.

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2012