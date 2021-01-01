Zarif: Muhtemel bir maceracılığın sorumluluğu ABD’ye ait olacak

Zarif, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nesır El Mohammad EL Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu belirtti.

Zarif, görüşmede İran’ın yabancılar olmadan bölgede istikrar ve sebatın sağlanması ile ilgili görüşünü açıklayarak, ABD’nin bölgedeki bazı şüpheli faaliyetlerine işaretle muhtemel her türlü maceracılığın sorumluluğunun ABD’ye ait olacağını söyledi.

İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları gözden geçirdiler.

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2012