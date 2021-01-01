1 Oca 2021 10:51
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News Code: 84169264
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Zarif: Muhtemel bir maceracılığın sorumluluğu ABD’ye ait olacak

Zarif: Muhtemel bir maceracılığın sorumluluğu ABD’ye ait olacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine işaretle muhtemel bir maceracılığın sorumluluğunun ABD’ye ait olacağını söyledi.

Zarif, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nesır El Mohammad EL Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu belirtti.

Zarif, görüşmede İran’ın yabancılar olmadan bölgede istikrar ve sebatın sağlanması ile ilgili görüşünü açıklayarak, ABD’nin bölgedeki bazı şüpheli faaliyetlerine işaretle muhtemel her türlü maceracılığın sorumluluğunun ABD’ye ait olacağını söyledi.

İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları gözden geçirdiler.

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